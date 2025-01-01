Richterin Barbara Salesch
Folge 1096: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Erotikdarstellerin Claudia wird beschuldigt, ihren Mann mit mehreren Messerstichen ermordet zu haben. Wollte sie sich rächen, weil er sie für ein aufstrebendes Sternchen am Erotikhimmel verlassen hat oder ist der zwielichtige Lutz für die Tat verantwortlich?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1