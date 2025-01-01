Richterin Barbara Salesch
Folge 1095: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Insa ist angeklagt, den Fernfahrer Günther mit einem Schuss in die Brust auf dem Parkplatz einer Raststätte getötet zu haben. Musste Günther sterben, weil er Insa zum Sex zwingen wollte oder ist seine Ehefrau Gabi hinter die ständigen Affären der Truckers gekommen?
