Richterin Barbara Salesch
Folge 1091: Bruderrache
44 Min.Ab 12
Marc ist angeklagt, seinem Ziehvater Hans die Halsschlagader mit einer Gartenkralle zerfetzt und ihn so getötet zu haben. Hat er aus Geldgier gehandelt, weil Gläubiger hinter ihm her sind, oder verbargen sich hinter Hans' bürgerlicher Fassade tiefe Abgründe?
