Richterin Barbara Salesch
Folge 1087: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Überfall auf einen Supermarkt soll Nadine 193,60 Euro erbeutet haben. Wollte die hoch verschuldete Mutter von dem Geld nur Weihnachtsgeschenke für ihre Kinder kaufen, oder war der Überfall Generalprobe für einen Bankraub? 2. Fall: Bandenchefin Tamara soll Kevin brutal von einer Autobahnbrücke gestoßen haben. Ist sie ausgerastet, weil Kevin sich für ihre Intimfeindin Claudia stark gemacht hat, oder hat diese mehr mit der Gang zu tun, als sie zugibt?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1