45 Min. Ab 12
1. Fall: Nachdem Ahmed mit äußerster Brutalität ein Feuerlöscher in die Genitalien gerammt wurde, muss ihm ein Hoden entfernt werden. Hat sich seine Ex-Freundin Lisa gerächt oder steckt eine seiner zahlreichen Affären dahinter? 2. Fall: Weil Eva ihre Kinder nicht mehr sehen durfte, soll sie das Haus ihres Ex-Mannes in Brand gesteckt haben. Ist sie durchgedreht, weil Marc sich mit einer jüngeren Frau ein neues Leben aufgebaut hat oder ist sie Opfer einer Intrige?
Richterin Barbara Salesch
