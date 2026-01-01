Richterin Barbara Salesch
Folge 1097: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Nach nur sechs Wochen Ehe soll Ralf seine Frau Monika vergewaltigt und ermordet haben. War die Ehe nur vorgeschoben, weil Ralf an das Vermögen seiner Frau wollte oder steckt die Familie der reichen Erbin hinter dem Mord?
