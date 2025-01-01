Richterin Barbara Salesch
Folge 1094: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
An einem Holzkreuz hängend wird Dirk bei Theaterproben erstochen. Hat sich sein Halbbruder Roman gerächt, weil dessen Ex-Frau Susanna ihn wegen Dirk verlassen hat oder ist die Tat ein Mordkomplott, hinter dem illegale Geschäfte stecken?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1