Richterin Barbara Salesch
Folge 1089: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Aus Rache soll Bettina der Hauswartsfrau Martha Schweinegülle eingetrichtert haben. Konnte Bettina die Verleumdungen nicht mehr ertragen oder lügt die Hauswartsfrau, um die missliebige Mieterin loszuwerden? 2. Fall: Manuela wird beschuldigt, mit dem Lkw ihres Mannes den Wohnwagen der Prostituierten Rosi zerstört zu haben. Ist sie ausgerastet, weil sie Mirko beim Liebesspiel erwischt hat oder hat er den Wagen selbst gefahren und wollte sich an Rosi rächen?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
