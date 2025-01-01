Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1099
Folge 1099: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einem Autounfall verblutet Christians Freundin Isabel noch an der Unglücksstelle. War seine Ex-Freundin Melanie am Unfallort und hat sie sterben lassen, um sich für die Trennung zu rächen? 2. Fall: Nach einem One-Night-Stand soll Sarah ihren Lover Lars mit hochprozentigem Rum übergossen und angezündet haben. Wollte sie sich rächen, weil sie auf mehr als nur eine Nacht gehofft hatte oder steckt Lars' Mitbewohner Georg dahinter?

