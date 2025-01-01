Richterin Barbara Salesch
Folge 1101: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Sarah ist angeklagt, den Menschenhändler Marcel mit einem afrikanischen Speer ermordet zu haben. Schuldete sie ihm Geld und wollte nicht zahlen oder wusste Marcel von einem Geheimnis, das Sarahs deutscher Ehemann nie erfahren durfte?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1