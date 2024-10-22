Richterin Barbara Salesch
Folge 1110: Folge 24
44 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Auf hoher See soll Ilona ihren Verlobten Peter von Bord einer Fähre ins Meer gestoßen haben. Der Leichnam wurde aber nie gefunden. Hat Ilona ihn getötet, weil Peter die Hochzeit abgeblasen hat, oder wurde sie Opfer einer perfiden Intrige?
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1