Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1112
44 Min.Ab 12

1. Fall: Splitternackt ans Bett gefesselt muss Andreas die Dienste eines Callboys über sich ergehen lassen. War diese Demütigung von seinen geprellten Geliebten Caro und Gitte organisiert oder will der Macho sein ungewolltes Coming-Out vertuschen? 2. Fall: In einem Drachenkostüm soll Mario gestohlen und Kaufhausdetektivin Heike auf der Flucht Dartpfeile in den Oberarm gerammt haben. Hat er für die lächerliche Beute alles riskiert?

SAT.1
