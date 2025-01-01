Richterin Barbara Salesch
Folge 1123: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Nach der Vorhersage eines Schamanen, dass Tobias der Mann ihres Lebens werden würde, soll Sanja seine Freundin erdrosselt haben. Ist sie zur Mörderin geworden, um die Prophezeiung zu erfüllen oder steckt Tobias hinter dem Mord?
Richterin Barbara Salesch
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1