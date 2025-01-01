Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1125
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1125: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Melanie soll mit 103.000 Euro entkommen sein, nachdem sie einen Geldboten niedergeschlagen und ihm den Geldkoffer entrissen hat. Wollte sie dem Leben auf der Straße entkommen oder ist sie Opfer eines hinterhältigen Planes? 2. Fall: Der Krimiautor David droht an tiefen Schnittwunden im Arbeitszimmer zu verbluten. Erst im letzten Moment kann er sich von seinen Fesseln befreien und Hilfe rufen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen