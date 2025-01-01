Richterin Barbara Salesch
Folge 1126: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Der Schönheitschirurg Dennis Onken wird mit einem Skalpell in seiner Klinik getötet. Wollte sein Partner Jan Gronewold verhindern, dass Dennis weiter die Gesichter gesuchter Straftäter umoperiert oder steckt einer der Verbrecher hinter dem Mord?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1