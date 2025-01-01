Richterin Barbara Salesch
Folge 1134: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Nur knapp entgeht Michael in den USA der Todesstrafe - er war wegen Mordes an zwei Mädchen angeklagt, wurde aber freigesprochen. Zurück in Deutschland wird in seinem Umfeld eine Frau ermordet. Ist Michael doch ein Serienmörder?
