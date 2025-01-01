Richterin Barbara Salesch
Folge 1136: Eisige Rache
45 Min.Ab 12
Weil Robert bei einem Überfall Ulrikes Mann getötet und ihre Tochter in den Rollstuhl geprügelt hat, soll sie ihn ermordet haben. Hat der Verlust Ulrike wirklich zur Mörderin gemacht oder war Roberts Schuld zu groß, und er hat sich selbst umgebracht?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1