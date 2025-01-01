Richterin Barbara Salesch
Folge 1138: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Wegen ein paar Euro soll Tramperin Lia Pharmavertreter Arno erstochen haben. Musste er seine Hilfsbereitschaft mit dem Leben bezahlen oder wurde er von einem Unbekannten ermordet, nachdem Lia längst ausgestiegen war?
Richterin Barbara Salesch
Genre:GERICHTSSHOW
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1