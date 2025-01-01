Richterin Barbara Salesch
Folge 1140: Geläutert?
45 Min.Ab 12
Nur knapp entkommt Katarina einem Brandanschlag, während ihre Schwester in den Flammen stirbt. Hat ihr Ex-Feund Frank den Molotowcocktail geworfen, weil Katarina während seiner Haftzeit eine Beziehung mit seinem Kumpel Axel angefangen hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1