Richterin Barbara Salesch
Folge 1144: Manie
45 Min.Ab 12
Im Liebeswahn soll Markus seine Kollegin Nina erdrosselt haben, als sie zusammen mit Freundin Jessica ein klärendes Gespräch suchte. Wurde Jessica nach dem Mord von Markus verschleppt oder hat ihr mysteriöses Verschwinden nichts mit der Tat zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1