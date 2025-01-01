Richterin Barbara Salesch
Folge 1153: Kranke Liebe
45 Min.Ab 12
Tom wird vorgeworfen, seine Freundin Susanne mit einem Bademantelgürtel erdrosselt zu haben. Wurde aus Liebe unbändiger Hass, weil sie die Beziehung beenden wollte? Oder hatte Susanne einen Liebhaber, der durchgedreht ist?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1