Folge 1172: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Die Heilpraktikerin Anja wird beschuldigt, ihren Mann mit einer vergifteten Akupunkturnadel ermordet zu haben. Wollte sie sich so aus der unglücklichen Ehe befreien oder steckt einer der Ex-Partner der Eheleute dahinter?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1