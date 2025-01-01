Richterin Barbara Salesch
Folge 1182: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Wie in einem Rausch soll David seine Freundin Solveigh mehrmals mit dem Auto überrollt haben, weil sie ihn verlassen wollte. Hat er in seinem Wutanfall auch Solveighs Freundin Pia verschleppt, die die Tat mit ansehen musste?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1