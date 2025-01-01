Richterin Barbara Salesch
Folge 1187: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Kimberly soll versucht haben, Martin, einen Freund der Familie, zu erschlagen. Hintergrund: Ihr Mann hat sich kurz nach einem Urlaub in Chile umgebracht. Was haben die Freunde in Südamerika erlebt, das niemand erfahren darf und schon mehrere Opfer gefordert hat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1