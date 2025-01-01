Richterin Barbara Salesch
Folge 1190: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heike soll mit einem Steinwurf auf das fahrende Auto des Kinderclowns Udo Lembke versucht haben, ihn umzubringen. Hintergrund: Die Mutter macht Udo für den Tod ihres Sohnes verantwortlich: Angeblich hat er den kleinen Tom mit dem Auto angefahren und Fahrerflucht begangen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1