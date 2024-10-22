Richterin Barbara Salesch
Folge 1194: Folge 110
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Carla wird beschuldigt, die Ex-Freundin ihres verstorbenen Mannes mit einem Wagenheber halb tot geschlagen zu haben, weil sie sich an Olavs Grab zu schaffen gemacht hat. Sollte Jennifer umgebracht werden, weil sie eine furchtbare Entdeckung gemacht hat?
Weitere Folgen in Staffel 7
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Richterin Barbara Salesch
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: SAT.1