Folge 1200: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Bahkid soll ihren Ehemann nach einem heftigen Streit von einer Talsperre ins Wasser gestoßen haben. Nichtschwimmer Niclas konnte nur knapp vorm Ertrinken gerettet werden. Doch wie glaubwürdig ist die Aussage der einzigen Zeugin Maya, die unsterblich in den charmanten Niclas verliebt ist?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1