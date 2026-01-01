Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1203
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1203: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Die Kenianerin Lucia verursacht einen schweren Verkehrsunfall, als plötzlich eine riesige Vogelspinne über ihr Armaturenbrett krabbelt. Wollte ihre Schwägerin Yasemin sich an ihr rächen, weil Lucia angeblich ihren Mann, Yasemins Bruder, betrügt? Oder gibt es noch jemanden, der die Ehe der beiden um jeden Preis beenden will?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen