Richterin Barbara Salesch
Folge 1203: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Die Kenianerin Lucia verursacht einen schweren Verkehrsunfall, als plötzlich eine riesige Vogelspinne über ihr Armaturenbrett krabbelt. Wollte ihre Schwägerin Yasemin sich an ihr rächen, weil Lucia angeblich ihren Mann, Yasemins Bruder, betrügt? Oder gibt es noch jemanden, der die Ehe der beiden um jeden Preis beenden will?
