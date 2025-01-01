Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1211
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1211: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Eine amateurhaft entfernte Niere und literweise Blut sind die einzigen Hinweise auf den Mord an der 24-jährigen Anna - Robert soll die Assistentin seines Psychiaters getötet haben. Doch wie passt der Mord in eine Reihe weiterer Verbrechen, die Robert ebenfalls zu Last gelegt werden? Der gewaltsame Tod seiner Frau und einer Mitarbeiterin einer Transplantationsorganisation gaben Rätsel auf...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen