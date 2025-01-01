Richterin Barbara Salesch
Folge 1212: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Paula wird beschuldigt, ihre ehemalige Freundin Jeannette niedergeschlagen und deren Tochter entführt zu haben. Hat sie den Tod ihres eigenen Kindes nicht verkraftet und wollte mit der kleinen Lisa untertauchen oder stimmt ihre Geschichte, dass sie das Kind nur vor Paulas gewalttätigem Lebensgefährten Bill schützen musste?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1