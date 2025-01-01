Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Nah am Abgrund

SAT.1Staffel 7Folge 1216
Nah am Abgrund

Nah am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1216: Nah am Abgrund

45 Min.Ab 12

Tina wird beschuldigt, mit einem Aschenbecher ihren Schwager Klaas ermordet zu haben - seit der Tat ist ihre Schwester Julia verschwunden. Hat die schwangere Tina Klaas erschlagen, weil sie eine Affäre mit ihm hatte und er sie zur Abtreibung zwingen wollte oder ist Julia auf der Flucht, weil sie hinter dem Mord steckt?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen