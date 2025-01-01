Richterin Barbara Salesch
Folge 1216: Nah am Abgrund
45 Min.Ab 12
Tina wird beschuldigt, mit einem Aschenbecher ihren Schwager Klaas ermordet zu haben - seit der Tat ist ihre Schwester Julia verschwunden. Hat die schwangere Tina Klaas erschlagen, weil sie eine Affäre mit ihm hatte und er sie zur Abtreibung zwingen wollte oder ist Julia auf der Flucht, weil sie hinter dem Mord steckt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1