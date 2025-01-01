Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Abschüssig

SAT.1Staffel 7Folge 1220
Abschüssig

AbschüssigJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1220: Abschüssig

45 Min.Ab 12

Als verurteilter Kinderschänder versucht Karsten, sich nach seiner Haftentlassung ein neues Leben aufzubauen, aber die Nachbarschaft bekommt Wind von seiner Vergangenheit. Als er von seinem eigenen Wagen am Garagentor eingequetscht wird, steht für ihn fest, dass Petra die Handbremse gelöst und ihn so umbringen wollte. Ist die Mutter aus Angst um ihre Kinder wirklich so weit gegangen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen