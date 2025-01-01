Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diamantenkoffer

SAT.1Staffel 7Folge 1222
Folge 1222: Diamantenkoffer

45 Min.Ab 12

Sybille ist angeklagt, ein Schäferstündchen mit anschließender Übernachtung in einem Hotel genutzt zu haben, um Juwelier Robert Diamanten im Wert von 150.000 Euro zu stehlen. Hat sie ihren Chef erst verführt und dann ausgeraubt, weil sie in Geldnöten steckt oder hat ihr Ex-Freund seine Finger im Spiel?

SAT.1
