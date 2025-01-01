Richterin Barbara Salesch
Folge 1224: Die Haarnadel
45 Min.Ab 12
Mit einer noch unbekannten Waffe soll Stella nachts in einem Park auf ihre Kollegin Leonie eingestochen haben. Musste sie sterben, weil sie herausgefunden hatte, dass Stella zwei Männer ermordet hat und ihr Ex-Freund Martin das nächste mögliche Opfer ist? Oder will sich Leonie mit der Geschichte rächen, weil Stella ihr den Freund ausgespannt hat?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1