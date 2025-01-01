Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Hausgeburt

SAT.1Staffel 7Folge 1226
Folge 1226: Hausgeburt

45 Min.Ab 12

Beim Kampf um ein gerade erst geborenes Baby soll Theresa ihre Schwägerin Anne, eine Kinderkrankenschwester, solange mit einem Stethoskop gewürgt haben, bis sie ohnmächtig zu Boden ging. Kam es soweit, weil Theresa ihr Kind in der Babyklappe abgeben und damit eine heimliche Schwangerschaft vertuschen wollte? Oder hatte Anna vor, das Neugeborene an kinderlose Ehepaare zu verkaufen, um ihre Schulden zu tilgen?

