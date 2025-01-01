Richterin Barbara Salesch
Folge 1229: Der Angsthase
45 Min.Ab 12
Der Lkw-Fahrer Mike wird beschuldigt, seinen Kollegen Eddy mit einem Schuss ins Bein außer Gefecht gesetzt zu haben, um einen Lastwagen mit Laptops an dubiose Mittelsmänner verhökern zu können. Steckt der Ex-Knacki hinter einer Serie von Überfällen oder soll er als Sündenbock dienen, weil er der Frau des Speditions-Chefs schöne Augen gemacht hat?
Richterin Barbara Salesch
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1