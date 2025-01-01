Richterin Barbara Salesch
Folge 1231: Im Alleingang
45 Min.Ab 12
David ist angeklagt, die Frau seines Halbbruders Richard mit einem Stein hinterrücks erschlagen zu haben. Musste Nicole sterben, weil sie belastende Beweise gegen ihn gesammelt hatte, die ihn des Mordes an seiner Freundin Vanessa überführt hätten?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1