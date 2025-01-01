Richterin Barbara Salesch
Folge 1235: Böse Falle
45 Min.Ab 12
In einer Art Amoklauf soll Frank seine Frau Mareike und deren Chef Harry mit gezielten Schüssen in Herz und Lunge hingerichtet haben, weil er hinter den ständigen Überstunden seiner Frau eine Affäre vermutete. Konnte er ihre Demütigungen nicht mehr ertragen oder steckt Harry so tief in dunklen Machenschaften, dass er mit dem Leben bezahlen musste?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
12
