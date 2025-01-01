Richterin Barbara Salesch
Folge 1236: Falscher Hase
45 Min.Ab 12
Mit der Drohung, die Geliebte ihres Mannes zu ermorden, soll Natascha 700.000 Euro erpresst und trotz Geldübergabe Bettina umgebracht haben. War sie die ständigen Betrügereien ihres Mannes satt oder steckt ein Unbekannter dahinter?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1