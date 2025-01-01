Richterin Barbara Salesch
Folge 1237: Der Spießer
44 Min.Ab 12
Sonja ist angeklagt, ihren Vater Hartmut mit einer Eisenstange niedergeschlagen und ihm 5.000 Euro aus dem Sekretär gestohlen zu haben - nach seinen Angaben war das nicht der erste Überfall seiner Tochter. Ist Sonja wirklich so skrupellos oder versucht ihr Vater, der "missratenen" Tochter eine Lektion zu erteilen?
