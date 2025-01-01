Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Im Koma

SAT.1Staffel 7Folge 1238
Folge 1238: Im Koma

45 Min.Ab 12

Blutüberströmt wird Thomas von seiner Schwester Pia in der Garage gefunden. Seine Kopfverletzungen sind so schwer, dass er ins Koma fällt. Ist Thomas' Lebensgefährtin Marion ausgerastet, weil er sie Hals über Kopf für ihre Freundin Sonja verlassen wollte, die zu allem Überfluss auch noch von ihm schwanger ist?

