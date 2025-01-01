Richterin Barbara Salesch
Folge 1238: Im Koma
45 Min.Ab 12
Blutüberströmt wird Thomas von seiner Schwester Pia in der Garage gefunden. Seine Kopfverletzungen sind so schwer, dass er ins Koma fällt. Ist Thomas' Lebensgefährtin Marion ausgerastet, weil er sie Hals über Kopf für ihre Freundin Sonja verlassen wollte, die zu allem Überfluss auch noch von ihm schwanger ist?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1