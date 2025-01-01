Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 1246
45 Min.Ab 12

Nach elf Tagen in Geiselhaft wird Raffael von seinen Entführern freigelassen. Als er sein Gefängnis verlässt, wird plötzlich auf ihn geschossen - er überlebt schwer verletzt. Die Waffe wird später bei Raffaels Frau Fiona gefunden. Hat sie mit der Entführung 1.000.000 Euro von ihrem verhassten Schwiegervater erpresst und wollte gleichzeitig ihren Mann loswerden?

SAT.1
