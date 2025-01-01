Richterin Barbara Salesch
Folge 1258: Tod im Ölkeller
45 Min.Ab 12
Der 49-jährige Rudolf verdurstet qualvoll im Ölkeller seines Hauses - seine Tochter Kerstin soll die Brandschutztür nach einem Streit hinter ihm verschlossen haben. Worüber haben Vater und Tochter immer wieder unerbittlich gestritten? Warum hat Jasmin, Rudolfs zweite Tochter, von der Tat nichts mitbekommen, obwohl sie im Haus wohnt?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1