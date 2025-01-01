Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Angst um Mirella

SAT.1Staffel 7Folge 1259
Angst um Mirella

Richterin Barbara Salesch

Folge 1259: Angst um Mirella

44 Min.Ab 12

Die neunjährige Mirella verschwindet vom Schulhof - ihre Eltern leben getrennt und beschuldigen sich gegenseitig, sie entführt zu haben. Ist Mirella Spielball im erbitterten Kampf der Eltern ums Sorgerecht und wurde vom Vater zu Verwandten ins Ausland gebracht oder steckt ein viel schlimmeres Verbrechen dahinter?

