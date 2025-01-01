Richterin Barbara Salesch
Folge 1259: Angst um Mirella
44 Min.Ab 12
Die neunjährige Mirella verschwindet vom Schulhof - ihre Eltern leben getrennt und beschuldigen sich gegenseitig, sie entführt zu haben. Ist Mirella Spielball im erbitterten Kampf der Eltern ums Sorgerecht und wurde vom Vater zu Verwandten ins Ausland gebracht oder steckt ein viel schlimmeres Verbrechen dahinter?
