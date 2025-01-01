Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 7Folge 1261
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1261: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

Stundenlang wird Rechtsanwalt Uwe Krechel zusammen mit seinem Mandanten Max, dem ein Bombengürtel umgelegt wurde, in einem Badezimmer festgehalten. Die beiden Männer sollen von Maria in diese Falle gelockt worden sein, um Max vor einer installierten Videokamera zu einem Geständnis zu zwingen. Sie ist davon überzeugt, dass er ihren Mann umgebracht hat, der seit mehreren Monaten verschwunden ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen