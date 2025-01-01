Richterin Barbara Salesch
Folge 1261: Richterin Barbara Salesch
Stundenlang wird Rechtsanwalt Uwe Krechel zusammen mit seinem Mandanten Max, dem ein Bombengürtel umgelegt wurde, in einem Badezimmer festgehalten. Die beiden Männer sollen von Maria in diese Falle gelockt worden sein, um Max vor einer installierten Videokamera zu einem Geständnis zu zwingen. Sie ist davon überzeugt, dass er ihren Mann umgebracht hat, der seit mehreren Monaten verschwunden ist.
