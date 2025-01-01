Richterin Barbara Salesch
Folge 1262: Die letzten vier Minuten
45 Min.Ab 12
Nora ist angeklagt, ihren Nachbarn Thorsten mit zwei Schüssen hingerichtet zu haben, nachdem sie ihm beim Joggen im Park aufgelauert hatte. Wollte sie den Tod ihres neunjährigen Bruders Fabian rächen, der von Thorsten im Alkoholrausch überfahren wurde?
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1