Armutskinder

SAT.1Staffel 7Folge 1267
Folge 1267: Armutskinder

45 Min.Ab 12

Unter Androhung von Gewalt und Hausarrest soll Mark die sechs ältesten Kinder seiner Lebensgefährtin Manuela dazu gezwungen haben, Zeitungen auszutragen, bei Nachbarn zu putzen und in der Fußgängerzone Schuhe zu reinigen - das Geld dafür mussten sie bei ihm abgeben. Wollte Mark so das Leben am Existenzminimum erträglicher machen? Aber warum ist der älteste Sohn der einzige, der sich auflehnt?

SAT.1
