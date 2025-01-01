Richterin Barbara Salesch
Folge 1268: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
Als Dirk nach 15-jähriger Haftstrafe entlassen wird, weil er seine Frau umgebracht haben soll, wird er zu Hause im Schlaf angeschossen. Seine Tochter Anna hat nie verheimlicht, dass sie ihn seit seiner Verurteilung hasst. Wollte sie ihn aus Rache für die Ermordung der Mutter töten?
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1