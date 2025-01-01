Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Busenwunder

SAT.1Staffel 7Folge 1271
Folge 1271: Das Busenwunder

44 Min.Ab 12

Die bildhübsche Serena musste bei 160 Grad qualvoll in der Sauna ihres "Freundes" Boris sterben. Ist die junge Frau einer ihrer Rivalinnen im Kampf um Boris' Zuneigung zum Opfer gefallen? Schließlich lebt Boris mit sechs jungen Frauen in der Villa - und Jede will die Nummer eins sein! Ebenfalls mysteriös: Bis auf Ravissa haben alle Frauen von ihrem Gönner eine Brustvergrößerung in Moskau geschenkt bekommen. Ist Ravissa ausgerastet und hat Serena aus Eifersucht umgebracht?

